あくまで結果論だ。しかし、シーズンの結末を見る限り、ヴォルフスブルクに移籍することなく、セルティックに残留したことは、前田大然の追い風となったのかもしれない。前田は昨夏、ヴォルフスブルクへの移籍に近づいた。のちにセルティックのマーティン・オニール監督が漏らしている。だが、代替要員を確保できなかったセルティックが放出を望まず、取引は実現しなかった。その後、日本代表FWの低調なパフォーマンスの原因が