29日10時現在の日経平均株価は前日比1070.69円（1.66％）高の6万5763.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1204、値下がりは323、変わらずは32と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を329.05円押し上げている。次いでファストリ が159.30円、ＴＤＫ が109.62円、村田製 が61.79円、イビデン が44.25円と続く。 マイナス寄与度は61.95円の