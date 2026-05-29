中国とパキスタンは26日、共同経済回廊の開発を強化し戦略的関係を深化させることについて、「新しい広範な共通認識」に達したと発表した。ロイター通信が伝えた。パキスタンは中国が「全天候型戦略パートナー」とみなす数少ない国の一つ。経済、貿易、安全保障の分野で緊密な協力関係を築いている。ロイター通信によると、両国の共同声明はパキスタンのシャリフ首相が北京を訪問し、中国の習近平国家主席と25日に会談した後に公表