5月29日（金RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 今日は各地晴れの天気で気温が上がってきそうです。雨の心配はほとんどなさそうで、日中は晴れて洗濯物も外に干すことができます。高気圧の乾いた空気が入ってきているため、カラッとした暑さになりそうです。最高気温は、熊本市で30℃、人吉市で31℃の予想で真夏日となりそうです。阿蘇市乙姫は26℃、天草市牛深は27