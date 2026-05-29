自宅に放火したとして、名古屋市昭和区の50代の男が逮捕されました。 【写真を見る】｢ライターとたばこで布団に放火した｣ 住宅が全焼する火事 自宅に放火した疑いで無職の57歳男を逮捕 約1時間後 交番に出頭… 名古屋･昭和区 警察によりますときのう午後6時すぎ、昭和区御器所4丁目で、木造2階建ての住宅が全焼する火事がありました。 この火事で、近くに住む23歳の男性が煙を吸って病院に運ばれ、軽いけがをしました。警