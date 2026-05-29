お笑いコンビ「カカロニ」のすがや（35）が29日までに自身のインスタグラムを更新。第2子となる男児の誕生を発表した。すがやは27日放送のTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）の「赤ちゃんの性別、あぁ〜しらきのシステムで夫に発表したらめちゃくちゃ盛り上がる説」に出演。お笑い芸人のあぁ〜しらきの突然の登場に驚きながらも、あぁ〜しらきから「男の子でした」と伝えられると、「男の子だってうれしいね」と涙を