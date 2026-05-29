ミュージシャン世良公則（70）が29日までにXを更新。緊急車両に対する歩行者の対応に驚きをつづった。世良は、緊急車両に道を譲らないドライバーの動画を紹介した情報アカウントのポストを引用。「知人が救急車で搬送された際同乗した。車両は停車したり道をあけたが、歩行者は信号が青だと救急車を無視して渡る人が殆ど」と自身の経験を記し、「それには驚いた」と振り返った。「救急車は横断歩道が青信号の度停車し、結果到着ま