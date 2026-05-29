怪我人や誤算が続いているDeNA。試行錯誤の戦いの中、勝率5割前後で踏ん張っている要因のひとつが、新戦力の台頭となっている。中でも岩田将貴の力投がブルペンを、チームを助けている。交流戦スタートとなったオリックス戦、岩田は初戦で1回を2奪三振無失点に抑えると、2戦目も2回を投げ3奪三振無失点と連日の好投を披露。ビハインドの展開の中、いわゆる勝ちパターンの投手を温存させる役割を担い、ミッションを全うした。