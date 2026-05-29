【Prime Video 6月配信作品】 5月29日公開 「国宝」 Amazonは、サブスクリプションサービス「Prime Video（プライムビデオ）」における6月の配信作品を発表した。 6月の配信作品には、実写邦画歴代1位の「国宝」、「ルパン三世」シリーズとして約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」、1978年に発売されたロングセラー