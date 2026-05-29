本拠地ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、本拠地ツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2打数1安打1打点でチームの6-2の勝利に貢献した。4回の適時打で打点は41となり、リーグトップに並んだ。村上は5-0とリードした4回、1死二塁のチャンスで、低めのスライダーをなんとか当てた。打ち上がったボールは深めに守っていた左翼と遊撃の間にポトリ。さらに捕球しようとした遊撃手