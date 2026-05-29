甘えん坊の娘がついに小学生に。そこで感じた成長に、母は驚きとともに寂しさを感じました。筆者の知人から聞いたお話をご紹介します。 小学生になった娘 私は30代のワーママです。 3姉弟の長女である娘は、今年の春から小学生になりました。 親なら誰でもそうだとは思いますが「ちゃんと学校に通えるのかな？」と不安に思う気持ちがありました。 特に娘は大の甘えん坊ということもあり、私の心配は募るばかり。家