全仏OP2回戦で敗退テニスの4大大会・全仏オープン（OP）は、フランス・パリで連日熱戦が繰り広げられている。女子シングルス2回戦では、タマラ・コルパッチ（ドイツ）が、王欣瑜（中国）との握手を拒否し物議を醸した。王は試合後、「私もどうでもいい、握手しなくていいと思った」と、コルパッチの振る舞いに対して不満をこぼした。世界ランキング95位のコルパッチが、同34位の王を2-1（6-2,2-6,6-3）で破った試合後のことだ