歌手のポール・マッカートニーは、テイラー・スウィフトの「世界的な人気」がザ・ビートルズの熱狂的なファン「ビートルマニア」並みだと感じているそうだ。1960年代半ばに巻き起こったそのブーム並みの人気をテイラーが誇っているとして、ザ・ビートルズと重なるところがあるとみているという。 【写真】ポールが評価した世界的歌姫 BBCの「Tracks Of My Year