アディダスがリリースで発表アディダスジャパン株式会社は5月29日、サッカー日本代表ユニフォームクリエイティブパートナーの歌い手・Adoとコラボレーションした「アディダスサッカー日本代表ホーム レプリカユニフォームAdo」のデザインを発表した。2026年ワールドカップの開幕に向けて、アディダスは2024年から継続するテーマ「LIBRE」を軸に、サッカーを純粋に楽しむ、何にも縛られない自由を表現。2026年のサッカー日本代