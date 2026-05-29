サッカー日本代表の公式サプライヤーであるアディダスジャパンは２９日、歌手のＡｄｏと連携したサッカー日本代表のユニホーム、「アディダスサッカー日本代表２０２６ホームレプリカユニフォームＡｄｏ」を来月８日より発売すると発表した。ホームユニフォームの基本理念である「ＨＯＲＩＺＯＮ（水平線）」と、Ａｄｏの世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐ姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く