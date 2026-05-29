フジテレビ元アナウンサーの秋元優里さんが、検定試験に合格したことを報告した。２９日までに自身のインスタグラムを更新し、「女性活躍検定に合格しました」と合格証書を手にした笑顔の写真をアップした。一般財団法人・全日本情報学習振興協会の公式サイトによると、試験はジェンダー平等や女性活躍の現状と推進の取組みを学び、すべての人が活躍できる社会づくりを目指すための知識を深める内容。女性活躍社会の推進、ワ