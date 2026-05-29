俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）において、新宿アルタ前を完全封鎖して行われた、大規模なナイターロケとその衝撃のシーンを捉えた特別映像が解禁となった。【動画】映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』現金“約800万円”ばらまきシーン同作は、新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上）と、ソウル警察庁からやってきたエリート刑事・チェ・シウ（東方神起・ユンホ）が、強烈な悪人