動画配信サービス「Prime Video」の6月配信ラインアップが発表された。6月は、実写邦画歴代興収1位を記録した『国宝』をはじめ、話題の映画やドラマ、アニメ作品が続々と登場。さらに『VIVANT』などTBSの人気ドラマ100作品も順次配信される。【動画】ドラマ『クロエマ』予告映像映画『国宝』は6月6日から見放題独占配信。「第49回日本アカデミー賞」で作品賞、監督賞など10部門で最優秀賞を受賞し、「第98回米アカデミー賞」で