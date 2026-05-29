8人組グループ・B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が出演する、CBCテレビドラマトリップ枠『その天才様は偽装彼女に執着する』（毎週木曜深0：58※CBCテレビローカルエリア）第7話（6月4日放送）の予告編＆あらすじ＆場面写真が公開された。【動画】波乱の気配が加速する『その天才様は偽装彼女に執着する』第7話予告同作品は「孤高の天才プログラマー×世話焼き不憫女子」が織りなす、契約関係から始まる“溺愛ラブコ