フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が29日までに自身のインスタグラムを更新。黒コーデのスポブラ＆レギンス姿を披露した。「最近、私の中で大切にしているテーマはヘルシーな身体作りです。食事、運動、姿勢、巡り、そして自分の身体とちゃんと向き合う時間」とつづり、黒コーデのスポブラ＆レギンス・ショットをアップ。「今回は韓国のピラティスで身体の軸を整えて、そのあとゼロクリニックでゼロカット注射を受け