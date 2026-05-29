BTSのV（ヴィ＝30）とENHYPEN（エンハイプン）のSUNGHOON（ソンフン＝23）が、K−POPビジュアル・キングの座を競っている。グローバル・ファンダム・プラットフォーム「UPICK（ユーピック）」で実施中の「ベストポジションマッチ−ビジュアル」部門で、2人がトップ2を走っている。ファン投票で順位が決まる方式で、29日午後3時に締め切られる。2人の他にCORTIS（コルティス）KEONHO（ゴンホ＝17）、ALPHA DRIVE ONE（アルファドラ