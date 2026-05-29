お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が28日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。ネットニュースの見出しについて私見を述べた。ここ数週間、番組側が厳選した数本のネットニュースの見出しにツッコミを入れながら、つい読みたくなる記事を選ぶという企画をフリートークで展開中。企画当初は見出しに大小の反応を示していたが、回を重ねるごとにネットニュースの見