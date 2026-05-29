「非常食をもっと身近に」の考えのもと、2023年より簡単・時短・便利な非常食用の美味しいご飯「レンジ+（プラス）シリーズ」を発売してきた尾西食品は、6月1日から「レンジ＋（プラス）アレルギー対応五目ごはん」を発売する。従来の「アレルギー対応五目ごはん」を「レンジ+（プラス）シリーズ」の8品目として追加。非常時だけでなく日常でも安心して食べられるシリーズとしてバラエティを拡げる。特長は、従来通り水(60分)