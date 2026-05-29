ウォードのメジャー昇格が無難である理由とは(C)Getty Imagesドジャースはテオスカー・ヘルナンデスの負傷者リスト（IL）入りに伴って28歳の内野手であるライアン・ウォードを昇格させると複数の米メディアが報じた。【動画】これがウォードのパワー！マイナーでの本塁打シーンをチェックそんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は3Aで好調を維持している23歳のジェームズ・ティブス3世に注目した。ディブス3世は50試