関東を拠点に活動する東北出身者による5人組アイドルグループ「けっぱって東北」公式Xは28日夜、Xを更新。22日に「移動中、弊社社員、小日向あおい、佐藤櫻子、志田結華が乗車していた車が追突事故に遭いました」と、メンバー3人が移動中に事故に遭ったと報告した件について、負傷した3人の療養期間が6月中・下旬までずれ込むと発表した。当初は「幸いにも命に別状はなく、怪我も軽傷ではございますが、病院で診察を受けた結果、最