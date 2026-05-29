元宝塚歌劇団花組のトップ娘役で女優星風まどかが28日までにインスタグラムを更新。玉置浩二のコンサートを訪れたことを投稿した。星風はストーリーズに、ライブ会場にあるつり下げ旗の写真をアップし、「涙、感謝、浄化」と記した。星風は今年4月にも玉置のコンサートに行ったことを投稿しており、「今年も浴びました」と報告していた。シンガー・ソングライターや多くのアーティストから称賛される玉置は、オーケストラとのコン