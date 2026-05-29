女優大地真央（70）が28日までにインスタグラムを更新。出演映画のゴージャスなオフショットを投稿した。大地は映画「正直不動産」のオフショットとして、毛皮を着た写真などをアップし「マダム仕様のヘアメイクと素敵な毛皮とジュエリーに包まれてマダムが完成します」と記した。また、共演の福原遥や高橋克典とのそれぞれのツーショットもアップし、福原とはシール交換仲間であることも明かした。フォロワーからは「天からの