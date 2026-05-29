モデルでタレントの松尾そのま（16）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。26日に16歳の誕生日を迎えたことを報告した。大きなピンクの花束を手にほほ笑む写真とともに「16歳になりました」と報告。「家族はもちろん、マネジャーさんや会社の方、関わってくださるたくさんの方に支えてもらい、そして応援してくださる皆さんのおかげでこうして大切な日を迎えられています」と周囲への感謝をつづった。続けて「16歳はもっと成