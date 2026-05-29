元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が28日、自身のインスタグラムを更新。妹との2ショットが反響を呼んでいる。中川は「少し前の妹とのランチ」と書き出し、「最近『姉妹の姉は面長率が高い』っていう投稿を見かけたんだけど、中川家はまさにそれ！なぜなのかよく仕草や話し方が似てると言われます笑＃姉妹」と妹と顔を寄せ合った写真を披露した。この投稿いファンからは「あまりにも素敵なツーショット」「素晴らしい