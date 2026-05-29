29日未明、大阪市西成区の住宅で火事があり、住民3人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。 午前0時半すぎ、大阪市西成区天下茶屋東で「隣の家が燃えている」と近隣住民から消防に通報がありました。消防などによりますと消防車33台が出動し、火は約2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅、のべ80㎡がほぼ全焼したということです。 この家に住む、夫婦と2歳の娘が煙を吸うなどして病院に搬送されましたが