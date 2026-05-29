巨人、米大リーグで活躍した上原浩治氏が２９日、インスタグラムを更新。前阪神監督の岡田彰布オーナ付顧問と、前巨人監督の原辰徳氏と３ショットを投稿した。「解説前に…ありがとうございましたあの伝説のバックスクリーン３連発の試合、原さんもバックスクリーンに放り込んでたのって知ってました？？小学生の頃に見てた野球選手が両隣にいるなんてそりゃ緊張しますよ！」と興奮気味につづり、ファンからは「素晴らしい