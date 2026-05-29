歌舞伎俳優中村勘九郎の妻で女優前田愛（42）が28日までにインスタグラムを更新。103年の歴史の幕を閉じ閉館した大阪松竹座への惜別の思いを記した。さよなら公演には勘九郎も出演しており、前田は「無事に千秋楽を迎えましたが松竹座さよなら公演ということもあり交わす御祝の言葉が心に落ち着かず寂しい気持ちで過ごしていました」と振り返った。松竹座のある街並みや劇場などの写真を複数アップした前田は「この空間を