アルゼンチンサッカー協会は２８日、６月１１日開幕の北中米Ｗ杯のメンバーを発表した。３８歳のＦＷメッシ（インテル・マイアミ）は６大会連続でメンバー入りを果たした。先に発表されたポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）とともに、Ｗ杯史上最多出場になる。史上最多８度のバロンドールを誇る“神の子”は、前回の２２年カタールＷ杯でアルゼンチンを３６年ぶりの世界一へ導き、自身は大会最優秀選