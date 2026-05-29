◆テニス▽全仏オープン第５日（２８日、フランス・パリ）男子シングルス２回戦で、全豪覇者で世界王者のヤニク・シナー（イタリア）が、体調不良で、敗れる波乱があった。同５６位のフアンマヌエル・セルンドロ（アルゼンチン）に２セット先取の第３セットも５−１とリード。勝利まで残り１ゲームから、「吐き気がする」など体調不良で、大逆転を許した。６−３、６−２、５−７、１−６、１−６のフルセットで敗れ、今大会を