知人女性らにつきまとい繰り返し撮影したなどとして、愛知県警がストーカー規制法違反容疑で、男性警部補（60）を書類送検し、停職1カ月の懲戒処分としていたことが29日、捜査関係者への取材で分かった。警部補は既に退職した。