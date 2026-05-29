女優堀内敬子が28日までにインスタグラムを更新。55歳の誕生日を迎えたことを投稿した。堀内は誕生日のディナーとみられる写真などをアップし「お誕生日です。55歳GOGO」と記した。さらに「良きおばさんから、おばあちゃんになるまでお仕事頑張ります。皆さまに楽しんでもらえるよう。努力していきますね」と呼びかけた。フォロワーからは「奇跡の55歳」「その美貌どうやって、維持しているのですか」などのコメントが寄せられた