２９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、コスプレ詐欺師の寛太（藤原季節）が直美（上坂樹里）の母の情報を教えにやってくる。寛太からの手紙を受け取った直美は、教会で寛太と落ち合う。牧師の吉江（原田泰造）は驚くが、直美は心配ないとして、寛太から母親の情報を聴く。寛太によると、直美の母は夕凪で間違いないという。「２５年ぐらい前まで品川でそこそこ人気の女郎だった」という夕凪は「逃げたら