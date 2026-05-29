アルゼンチンサッカー連盟は日本時間29日、6月に開幕する北中米W杯の代表メンバーを発表し、インテル・マイアミでプレーするリオネル・メッシ（38）が6大会連続で選出された。すでに発表されているポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウド（41、アル・ナスル）に並ぶ最多タイの選出となった。22年カタールW杯でアルゼンチンを36年ぶりの世界王者に導いたメッシ。自身初のW杯優勝となった前回大会は偉業づくめだった。グルー