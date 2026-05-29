漫才コンビ「ザ・ぼんち」が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。ぼんちおさむ（73）が「人生の師匠」と仰ぐ俳優の故藤田まことさんとのエピソードについて回顧した。おさむは1986年（昭61）のコンビ解散後、俳優活動を始め、テレビ朝日系ドラマ「はぐれ刑事純情派」に里見刑事役でレギュラー出演。主演の藤田さんと長く共演していた。藤田さんについて、おさむは「歌はうま