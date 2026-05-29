コンゴ民主共和国を中心にエボラ出血熱の感染が広がる中、WHO（世界保健機関）のテドロス事務局長は28日、首都キンシャサに到着し、国際社会にさらなる支援を呼びかけました。テドロス事務局長は今回の流行について「非常に複雑だ」と述べ、紛争による治安の悪化や住民の避難、食料不足などが、感染拡大の封じ込めを難しくしていると指摘しました。そのうえで、医療従事者を守るための防護用品や物資の確保が急務だとして、必要な