俳優、ミュージシャンの古舘佑太郎（35）が29日までに公式サイトを更新。「投げ銭スタイル」での全国ツアーを開催する意向を示した。古舘は「2026年下半期に、全国47都道府県すべてを巡る『弾き語りツアー』を開催したいと考えています」と報告するとともに、「いつもなら、各地のライブハウスを押さえて対バンにオファーをして、チケット代を定めて......。そんな通例通りのツアーに出るのは、なんだか今の自分にはしっくりこない