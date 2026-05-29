中国の国産ロボット企業の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）は27日、天津市政府、天津経済技術開発区との間で戦略的協力合意に調印した。合意に基づき、双方は今後、天津市の人材、産業、港湾などでの優位性をよりどころとして、応用シーンや研究開発の段階で踏み込んだ協力を展開する。宇樹科技は天津の産業基盤と政策的優位性を自社の研究開発に生かし、北方エリアの応用シーンに適応するイノベーション研究開発プランを打ち