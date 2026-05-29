後席を廃した“2人乗り”仕様！2026年に入り、自動車業界では商用車にも電動化の波が一段と広がっています。特に欧州では、環境性能を重視しながらも実用性を犠牲にしないモデルへの関心が高まっており、各メーカーが新たな技術を取り入れた車両を続々と投入しています。そんななか、トヨタの英国法人が2026年1月に発表した「ランドクルーザー コマーシャル」の48Vハイブリッドモデルは、本格オフローダーとしての伝統を守りな