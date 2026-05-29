Aile The Shotaが、2027年3月13日に『Aile The Shota Oneman Live 2027 in 日本武道館』を開催する。 （関連：Ado、中島健人、＝LOVE、RIIZE、藤原さくら、Aile The Shota……注目新譜6作をレビュー） 同情報は、今年2月にリリースした2ndアルバム『REAL POP 2』を携え、3月よりスタートした自身最大規模の全国11都市ツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”』のツアーファイ