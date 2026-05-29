おとといから鶴岡市の観光わらび園でわらび採りをしていた男性の行方がわからなくなっている件で、けさも早くから捜索が行われていますが男性の発見には至っていません。 ※サムネは捜索の様子（きのう）警察によりますと行方がわからなくなっているのは遊佐町豊岡に住む農業の男性（78）です。男性はおとといの午前10時ごろから、妻などと3人で鶴岡市木野俣にある「一本木観光わらび園」を訪れ、わらび採りをしていたということ