アメリカ女子リーグ、エンジェル・シティに所属する日本女子代表MF遠藤純が、自身のインスタグラムを更新。26歳の誕生日を迎えたことを報告し、公開された“白コーデ”のショットが反響を呼んでいる。５月24日に誕生日を迎えた遠藤は、「誕生日の思い出。温かいメッセージをありがとう。これからの一年が素敵なものになりますように…」と綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真には、ユニホーム姿で誕生日ケーキを手