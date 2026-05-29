29日放送のNHK『あさイチ』（前8：15）内の園芸コーナー『みんな！グリーンだよ』では、まさかの人物が“食虫植物の達人”として登場した。【写真】まさか！食虫植物の達人として登場した人物その人物は、獣神サンダー・ライガー。親交のある博多大吉は登場前に「いよいよ、この時間がやってきました」とコメントしていたが、ライガーは元気よく“専門家”として登場した。自宅の庭で3000鉢の食虫植物を育てているライガーは