9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が29日、金曜パーソナリティーを務める日本テレビ系情報番組『ZIP！』（月〜金前5：50）を休演した。【写真】うまそう…讃岐うどんに舌つづみを打つSnow Man阿部亮平番組冒頭、総合司会を務める同局・水卜麻美アナウンサー（39）は、周囲を見渡し、1人であることを確認してから「そうなんです。きょう阿部さんはSnow Manのグループ活動のため『ZIP！』はお休みです」と報告。続けて、周