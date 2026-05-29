アメリカのベッセント財務長官は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書を締結できるかはトランプ大統領の意向次第だと述べました。【映像】ベッセント財務長官のコメントベッセント財務長官「交渉チームは協議を重ねていて、トランプ大統領は極めて明確な立場を示している」「アメリカ国民のために素晴らしい合意を勝ち取るつもりだ」アメリカ政府関係者は28日、アメリカとイランの交渉担当者が停戦を60日間延長する覚書の