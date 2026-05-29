東京・市谷の防衛省防衛省は29日、ロシアによる侵攻が続くウクライナを巡り、軍事訓練の実施や装備供給などを司令塔として調整する北大西洋条約機構（NATO）の支援組織に自衛官4人を初めて派遣すると公表した。実際の戦闘には関与しない。支援組織はドイツの米軍基地内に所在し、NATO加盟国やオーストラリアから派遣された約700人が従事。ウクライナ軍への装備品提供や訓練の調整に加え、同志国との連絡役を担う。派遣されるの